Χιμένεθ: «Αν με τιμούσε στο μέλλον ο Άρης δεν θα πετούσα στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας»

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet αύριο στις 19:30 για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε ενόψει του αγώνα, σχολίασε την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που του ασκήθηκε μετά το ματς.

Ο Ισπανός συγκεκριμένα ανέφερε πως θέλει πολύ να κατακτήσει έναν τίτλο με τους κίτρινους και αν στο μέλλον αποφασίσουν οι Θεσσαλονικείς να τον τιμήσουν, δεν θα πετάξει στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ του συλλόγου.

Για την ήττα από την ΑΕΚ: «Κάθε φορά που χάνουμε σε ένα παιχνίδι η γεύση είναι πικρή. Θεωρώ ότι στα πρώτα 45? λεπτά ήμασταν ανώτεροι της ΑΕΚ. Είχαμε καλή παρουσία στην επίθεση. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει πολλές ευκαιρίες στην εστία μας. Δυστυχώς, όμως, αυτό που συνέβη είναι ότι είχαμε λίγες ευκαιρίες μεν, αλλά καλές, τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε. Αυτό το παιχνίδι το αφήνουμε στο παρελθόν και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο. Επιτέλους, θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας κι ελπίζουμε αυτό να το κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα ως ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε αυτά. Το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι να δώσουμε χαρά σε εκείνους που πραγματικά το αξίζουν κι αυτοί είναι οι φίλοι της ομάδας μας».

Για την πίεση που νιώθει μιας και ο Άρης μετράει επτά αγώνες χωρίς νίκη είπε: «Κατ’ αρχάς, στο ποδόσφαιρο πίεση πρέπει να υπάρχει πάντα. Αυτό που πρέπει να μετράμε, είναι αν η πίεση που έχουμε είναι δίκαιη ή άδικη. Η συζήτηση επ’ αυτού πάει στα προβλήματά μας, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι’ αυτά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω για την υποχρέωση που έχουμε ως ομάδα. Η υποχρέωση που έχουμε στο αυριανό παιχνίδι είναι να υπερασπιστούμε την άμυνά μας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το σωματείο».

Για την επιθετική γραμμή τόνισε: «Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούν κι εκεί λύσεις! Δεν θέλω να μιλήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όμως, δεν έχουμε άλλον επιθετικό διαθέσιμο πέρα από τον Λορέν Μορόν…»

Για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet: «Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι τι χρειάζεται ο Άρης. Εμείς χρειαζόμαστε μια νίκη κι αυτό θα επιδιώξουμε να πετύχουμε κόντρα στην ΑΕΛ».

Για όσους τον άσκησαν κριτική για τα όσα έγιναν στον αγώνα με την ΑΕΚ και την βράβευση του σχολίασε: «Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους λαϊκιστές, οι οποίοι σχολιάζουν μετά τα παιχνίδια, και να πω το εξής: αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μακάρι να κατακτήσω έναν τίτλο με τον Άρη! Αν τα καταφέρω και θέλουν οι άνθρωποι του Άρη να με τιμήσουν, δεν θα πετάξω ποτέ στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας».

Πηγή: sport-fm.gr