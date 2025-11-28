ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν άλλαξε γνώμη για την παραίτησή του από την Παρτίζαν ο Ομπράντοβιτς - Το Σάββατο οι οριστικές εξελίξεις!

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σερβίας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μεταπείστηκε για την απόφασή του να παραιτηθεί από τη διοίκηση της Παρτίζαν, μετά από τη συνάντηση με τη διοίκηση του συλλόγου!

Εν μέσω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, όλη η «μπασκετική» Ευρώπη συζητάει τις τελευταίες ώρες για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του από την Παρτιζάν, η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση του συλλόγου και ούτε από τον κόσμο, που τον υποδέχθηκε στο Βελιγράδι με αποθέωση και του ζήτησε να μείνει.

Όλα αυτά οδήγησαν σε μία συνάντηση του θρυλικού κόουτς με ανθρώπους της διοίκησης των «ασπρόμαυρων», παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Η συνάντηση ξεκίνησε στη 1:00 το μεσημέρι (ώρα Σερβίας) και διήρκεσε παραπάνω από δύο ώρες, όμως φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή για να μεταπείσει τον «Ζοτς» να αλλάξει την απόφασή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σερβίας, ο Ομπράντοβιτς δεν συμφώνησε να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει στον πάγκο της Παρτιζάν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσημη απόφαση δεν θα γίνει γνωστή μέχρι το Σάββατο το πρωί, όμως σίγουρα η συνάντηση δεν τον οδήγησε να ανακαλέσει την παραίτησή του, κάτι που αφήνει ελάχιστες πιθανότητες για παραμονή του.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια εισαγωγική παρουσίαση από τον Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος μίλησε για περισσότερα από 30 λεπτά και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους όλοι θα ήθελαν ο «Ζοτς» να παραμείνει στον πάγκο. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς, η οποία διήρκεσε μιάμιση ώρα.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζει το έγκυρο «Sportal.rs» ο Ομπράντοβιτς δεν συμφώνησε να επιστρέψει στον πάγκο. Ως κύριο λόγο, ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη διαφωνία με μερικούς παίκτες, τους οποίους δεν μπορεί πλέον να προσεγγίσει, και ότι αυτό το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα ανυπέρβλητο, ακόμη και αφού έλαβε «λευκή επιταγή» από τη διοίκηση για να αλλάξει ό,τι θέλει στο ρόστερ.

 

 

 

