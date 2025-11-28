ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΚΟΑ για επένδυση στο «Στέλιος Κυριακίδης»: Άδεια χρήσης 30 χρόνων και κόστος 30 εκ. ευρώ

ΚΟΑ για επένδυση στο «Στέλιος Κυριακίδης»: Άδεια χρήσης 30 χρόνων και κόστος 30 εκ. ευρώ

Ανακοίνωση από τον ΚΟΑ για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές της παραχώρησης και της αναβάθμισης του «Στέλιος Κυριακίδης» στη Πάφο...

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει ότι τα έγγραφα και οι όροι των προσφορών για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές της παραχώρησης και αναβάθμισης του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» έχουν αναρτηθεί από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω του eProcurement.

Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση άδειας χρήσης του παφιακού γηπέδου για 30 χρόνια, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώνεται στις 4 Μαΐου 2026, με τη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Κυπριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο www.eprocurement.gov.cy. Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 30 εκατ. ευρώ και η εκτιμώμενη διάρκεια εκτέλεσής του ορίζεται στους 36 μήνες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, ο επιτυχών προσφοροδότης οφείλει να αναβαθμίσει το Στάδιο (τουλάχιστον) σε κατηγορία UEFA III, καθώς και να δημιουργήσει δύο γήπεδα προπόνησης σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επαναλαμβάνει τη βούλησή του για αναβάθμιση των υποδομών του κυπριακού αθλητισμού. Με τη διαδικασία που -για πρώτη φορά- προωθείται στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της. Η αναβάθμιση του «Στέλιος Κυριακίδης» αποτελεί μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του ΚΟΑ, του Δήμου Ιεροκηπίας, της Πάφος FC και του ΓΣ Κόροιβος στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Σ’ αυτό προβλέπεται επίσης η κατασκευή γηπέδου στίβου στη Γεροσκήπου (όπου θα φιλοξενείται και ο ΓΣ Κόροιβος) και η αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.

 

 

