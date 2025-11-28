ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ανόρθωση αναζητά νίκη εντός έδρας μετά από οχτώ μήνες.

Είναι στην καλύτερή της φάση η Ανόρθωση, όμως όλοι αντιλαμβάνονται πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι πέντε αγώνες στους οποίους δεν έχει χάσει (δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες) τής έδωσαν τη δυνατότητα να ηρεμήσει και να ανέλθει βαθμολογικά. Eίναι όμως ακόμη στην... πρίζα. Προέρχεται από το διπλό στο Παραλίμνι και με φόρα, λοιπόν, θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ, φιλοδοξώντας για πρώτη φορά φέτος να πανηγυρίσει στην έδρα της. Κάτι που έχει να κάνει από την 31η Μαρτίου 2025, όταν και είχε επικρατήσει του Εθνικού Άχνας. Από τότε ακολούθησαν οκτώ αγώνες όπου μέτρησε πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Κάποτε πρέπει να μπει τέλος, παρ' όλο που το εγχείρημά της είναι δύσκολο μιας και έχει να παίξει με τη μοναδική αήττητη ομάδα εκτός έδρας. Και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της «Κυρίας».

Το θετικό για τον Τιμούρ Κετσπάγια σε αυτή την αναμέτρηση είναι πως μπορεί να υπολογίζει και στον Κωστάκη Αρτυματά που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Εφόσον κριθεί απόλυτα έτοιμος, τότε, ίσως να φορέσει και φανέλα βασικού.

