Έρχεται ανακοίνωση της ΚΟΠ για το ντέρμπι ΑΕΛ – Απόλλων

Εκδίδει ανακοίνωση η ΚΟΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ΚΟΠ αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση σε λίγη ώρα για τα τεκταινόμενα γύρω από το ντέρμπι ΑΕΛ – Απόλλων.

Όπως είναι γνωστό μετά τα χθεσινά επεισόδια έξω από το σωματείο του Απόλλωνα μεταξύ των οπαδών των γαλαζοκιτρίνων και των κυανολεύκων, η Αστυνομία εισηγήθηκε μειωμένο αριθμό φιλάθλων στο κυριακάτικο ντέρμπι ή ακόμη και κεκλεισμένων των θυρών.

Εισηγήσεις, οι οποίες, οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η ΚΟΠ απέρριψε. Σε λίγη ώρα η Ομοσπονδία αναμένεται να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Διαβαστε ακομη