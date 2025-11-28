ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τελειώνει» από την ΑΕΛ Novibet ο Ουάρντα

Ο Αμρ Ουάρντα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet μετά από πειθαρχικό παράπτωμα που υπέπεσε στην προπόνηση.

Η δεύτερη θητεία του Αμρ Ουάρντα στην ΑΕΛ Novibet θα είναι σύντομη. Και αυτό διότι ο Αιγύπτιος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα στην προπόνηση των «βυσσινί», όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «arenalarissa».

Συγκεκριμένα, πριν από το παιχνίδι με τον Άρη ο Ουάρντα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, αλλά ο Στέλιος Μαλεζάς του έκανε κάποιες διορθώσεις στις στατικές φάσεις, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί από μόνος του ψελλίζοντας κάτι.

Μια συμπεριφορά που δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της ομάδας και τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη λύση του συμβολαίου του.

 

Ελλαδα

