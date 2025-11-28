Και μπορεί και το φωνάζει...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Το σφύριγμα της λήξης κόντρα στη Μονακό άφησε μία γλυκόπικρη γεύση στην Πάφος FC.

Ναι μεν ισοφάρισε δύο λεπτά πριν το 90λεπτο και υπό κανονικές προϋποθέσεις θα ήταν ευχαριστημένη, εντούτοις όμως με την όλη παρουσία της μπορούσε να πανηγύριζε τη νίκη. Κάποια λάθη όμως στοίχισαν και δεν βοήθησαν ώστε μετά τη Βιγιαρεάλ να πανηγυριστεί ακόμη μία σπουδαία επιτυχία. Σαφώς όμως δεν είναι αποτυχία μία ισοπαλία με μία ομάδα από προηγμένο πρωτάθλημα. Με αυτόν έφτασε τους έξι και το τέλος της 5ης αγωνιστικής της League phase του Champions League τη βρήκε στην 24η θέση. Συνεχίζει να ελπίζει λοιπόν και με την όλη παρουσία της είναι ικανή να πετύχει αυτό τον στόχο. Το δείχνει και το... φωνάζει, αφού αν εξαιρεθεί το ματς με την Μπάγερν, πήρε σε όλα βαθμολογικό κέρδος. Τις επόμενες δύο αγωνιστικές έχει να παίξει με δύο μεγαθήρια. Στις 10 Δεκεμβρίου θα παίξει στο Τορίνο με τη Γιουβέντους και στις 21 Ιανουαρίου με την Τσέλσι στην Αγγλία και ελπίζει στις 28 Ιανουαρίου να παίξει εντός έδρας με τη Σλάβια Πράγας.

Η Πάφος FC δεν λυγίζει. Και ο λόγος είναι πως στο ρόστερ της διαθέτει παίκτες που ξεχειλίζουν από ποιότητα. Όπως ο Νταβίντ Λουίζ που πέτυχε ένα γκολ που λίγοι μπορούν και αποδεικνύει όσο πάει ο καιρός πως ήρθε για να προσφέρει και όχι για διακοπές, αλλα και ο Όρσιτς, ο οποίος με τις μπαλιές του και τα τρεξίματά του, είναι πάντα εκ των διακριθέντων. Γενικά όμως λίγοι υστέρησαν, είτε ξεκίνησαν βασικοί είτε μπήκαν ως αλλαγή.

Οφείλει ωστόσο να αφήσει στην άκρη το Champions League και να προετοιμαστεί για τον αγώνα εκτός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα. Ένα παιχνίδι που ασφαλώς είναι το απόλυτο φαβορί αλλά δεν σηκώνει υποτίμησης. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θα φανεί κατά πόσον είναι σοβαρό το πρόβλημα με τον Γκολντάρ που έγινε αλλαγή με τη Μονακό.

 

