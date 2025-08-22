Παφίτικη τρέλα ενόψει Ερυθρού Αστέρα!

Θέλουν να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα και να τη σπρώξουν στη μεγάλη πρόκριση στους ομίλους του Champions League και το αποδεικνύουν με κάθε τρόπο!

Ο λόγος για τους φίλους της Πάφου! Όπως ενημέρωσε η διοίκηση, 5.000 φίλοι των πρωταθλητών έκλεισαν ήδη θέση στο «Alphamega Stadium» για τον επαναληπτικό της επόμενης Τρίτης (22:00) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Η ομάδα του Καρσέδο καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη της με 2-1 στο Βελιγράδι και να φτάσει στο μεγάλο θαύμα!