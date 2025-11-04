ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

Η Πάφος παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του αυριανού (5/11, 19:45) αγώνα με τη Βιγιαρεάλ στο «Αλφαμέγα» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο και τον Νταβίντ Γκολντάρ ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Καρσέδο: «Ξέρουμε όλοι πως αγωνιζόμαστε στο σπίτι μας. Πρέπει να έχουμε κατοχή, θα δούμε την προσέγγιση της Βιγιαρεάλ. Έχουν φτιάξει πολύ καλή ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε ανταγωνιστικοί και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με δύσκολα παιχνίδια, αποτύχαμε στο Σούπερ Καπ όμως κερδίσαμε προχθές και έχουμε καλή ψυχολογία»

Για το εάν θα ήθελε να γίνει πιο αναγνωρίσιμος στην Ισπανία: «Θα ήθελα να γίνω πιο αναγνωρίσιμος αλλά το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε δύσκολο αντίπαλο, δουλεύουμε αυτά τα 2,5 χρόνια με αυτό τον τρόπο, είναι καλό να αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, είναι μια πρόκληση που έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες χρονιές».

Γκολντάρ: «Είναι προνόμιο για εμάς να βρισκόμαστε εδώ και να αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα όπως η Βιγιαρεάλ. Πρέπει να δείξουμε στους οπαδούς μας πόσο περήφανοι είμαστε. Να κάνουμε καλό παιχνίδι. Νομίζω έχουμε αρκετά κοινά με την ομάδα της Βιγιαρεάλ. Έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια. Ο Μαρσελίνο είναι ένας πολύ καλός Ισπανός προπονητής. Βλέπεις το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα τους. Εμείς βασιζόμαστε στους εαυτούς μας θα κάνουμε το παιχνίδι μας».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη