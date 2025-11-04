Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο και τον Νταβίντ Γκολντάρ ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Καρσέδο: «Ξέρουμε όλοι πως αγωνιζόμαστε στο σπίτι μας. Πρέπει να έχουμε κατοχή, θα δούμε την προσέγγιση της Βιγιαρεάλ. Έχουν φτιάξει πολύ καλή ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε ανταγωνιστικοί και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με δύσκολα παιχνίδια, αποτύχαμε στο Σούπερ Καπ όμως κερδίσαμε προχθές και έχουμε καλή ψυχολογία»

Για το εάν θα ήθελε να γίνει πιο αναγνωρίσιμος στην Ισπανία: «Θα ήθελα να γίνω πιο αναγνωρίσιμος αλλά το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε δύσκολο αντίπαλο, δουλεύουμε αυτά τα 2,5 χρόνια με αυτό τον τρόπο, είναι καλό να αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, είναι μια πρόκληση που έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες χρονιές».

Γκολντάρ: «Είναι προνόμιο για εμάς να βρισκόμαστε εδώ και να αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα όπως η Βιγιαρεάλ. Πρέπει να δείξουμε στους οπαδούς μας πόσο περήφανοι είμαστε. Να κάνουμε καλό παιχνίδι. Νομίζω έχουμε αρκετά κοινά με την ομάδα της Βιγιαρεάλ. Έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια. Ο Μαρσελίνο είναι ένας πολύ καλός Ισπανός προπονητής. Βλέπεις το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα τους. Εμείς βασιζόμαστε στους εαυτούς μας θα κάνουμε το παιχνίδι μας».