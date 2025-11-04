Η άμεση αντίδραση και... τώρα Βιγιαρεάλ

Με δύο βαθμούς μέχρι στιγμής στη φετινή της πορεία στη διοργάνωση, η ομάδα γνωρίζει ότι το αυριανό ματς αποτελεί ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μια μεγάλη ισπανική ομάδα. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο καλείται να κάνει καλή διαχείριση του ρόστερ, να «ακτινογραφήσει» τον αντίπαλο και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Εξάλλου, τέτοια παιχνίδια, απέναντι σε πιο ισχυρές ομάδες, βοηθούν την Πάφος FC να βελτιώνεται, να αποκτά εμπειρίες και να προσαρμόζεται σε υψηλότερους ρυθμούς. Απέναντι στη Βιγιαρεάλ, που επικράτησε εντός έδρας με 4-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο το περασμένο Σάββατο και βρίσκεται στην 3η θέση της La Liga, το έργο των κυανόλευκων δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, με σωστή τακτική και αυτοπεποίθηση, η ομάδα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον αντίπαλο και να πετύχει τη μεγάλη έκπληξη, αποσπώντας βαθμολογικό κέρδος. Δεν υπολογίζεται στο πλάνο ο Κορέια που είχε αποβληθεί απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, μετά την αποτυχία κατάκτησης του Super Cup, η Πάφος FC επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών απέναντι στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Παρά το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα, οι κυανόλευκοι βρίσκονται στη 2η θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή. Σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα είναι φυσικό να υπάρχει κόπωση και αυτό αποτελεί ένα στοίχημα για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο Ισπανός προπονητής στοχεύει μέσα από τις αλλαγές που πραγματοποιεί σε κάθε παιχνίδι να διατηρεί την ομάδα φρέσκια και ανταγωνιστική.

Θυμίζουμε ότι μετά το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ, η Πάφος FC θα αντιμετωπίσει την Κυριακή, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (19:00). Είναι ακόμη μια σημαντική αγωνιστική καθώς, συν τοις άλλοις, στο πρόγραμμα υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ, με τους κυανόλευκους της Πάφου να θέλουν να εκμεταλλευτούν το αποτέλεσμά του, όποιο και να είναι αυτό.