ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

Δημοσιευτηκε:

Ο Λοΐζος Λοΐζου έκλεψε την παράσταση στον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ironi Dorot Tiberias.

Στο 30ο λεπτό, ο διεθνής άσος ξεκίνησε από τα αριστερά, πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλο αμυντικό με μια άψογη ποδιά και έβγαλε υποδειγματική σέντρα.

Η σέντρα του Λοΐζου κατέληξε σε αυτογκόλ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του, με τον ίδιο να προσφέρει ουσιαστικά… μισό γκολ με την ενέργειά του. Η στιγμή αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την τεχνική του αρτιότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις που κάνουν τη διαφορά.

 

