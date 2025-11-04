ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

Η ΕΝΠ βρίσκεται ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης που παραμένουν χωρίς νίκη στα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Συγκεκριμένα, από δέκα διαφορετικά πρωταθλήματα, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν ακόμη γευτεί τη χαρά της επιτυχίας, με την ΕΝΠ να είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Κύπρου στη σχετική λίστα.

Η ομάδα του Παραλιμνίου μετρά μία ισοπαλία και οκτώ ήττες σε εννέα αγώνες, παρουσιάζοντας τη χειρότερη επίδοση στη χώρα μας. Οι περισσότερες «χωρίς νίκη» ομάδες προέρχονται από το πρωτάθλημα της Ανδόρας (4), όπου ωστόσο έχουν διεξαχθεί μόλις τέσσερις αγωνιστικές.

Από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στη λίστα συναντάμε ομάδες όπως η Γουλβς από την Premier League και οι Πίζα, Βερόνα και Φιορεντίνα από τη Serie A, που επίσης αγνοούν τη νίκη.

Αυτές είναι  ο 16 ομάδες χωρίς ακόμα νίκη:

Αγγλία

Γουλβς (0 νίκες-2 ισοπαλίες-8 ήττες)

Ιταλία

Πίζα (0-6-4),Βερόνα (0-5-5), Φιορεντίνα (0-4-6)

Πορτογαλία

AVS (0-2-8)

Βέλγιο

Ντέντερ (0-4-9)

Κύπρος

Παραλίμνι (0-1-8)

Ισραήλ

Χαποέλ Ιερουσαλήμ (0-3-6) , Μακάμπι Μπενέι Ράινα (0-1-8)

Αρμενία

Αραράτ (0-2-10)

Βόρεια Μακεδονία

Σκούπι (0-1-10)

Ανδόρα

Εσπεράνς (0-2-2), Πας ντε λα Κάσα (0-1-1), Καρόι (0-1-4), Ορντίνο (0-1-3)

Σαν Μαρίνο

Σαν Μαρίνο Ακάντεμι U22 (0-1-7)

 

Α.Β.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

