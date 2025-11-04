«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

Ο προπονητής της Βιγιαρεάλ, Μαρσελίνο Γκαρσία, μίλησε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει της αναμέτρησης με την Πάφος FC για το Τσάμπιονς Λιγκ, εκφράζοντας αισιοδοξία αλλά και σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Aναλυτικά:

«Μετά από τρεις αγωνιστικές έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε. Μπορεί να φαίνεται πιο προσιτό παιχνίδι, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε ομάδα στην έδρα της μπορεί να πάρει τη νίκη», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να αγωνιστεί με σταθερότητα και καθαρό μυαλό.

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες, πρόσθεσε: «Ερχόμαστε από τη Μεσόγειο, είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστη, οπότε οι θερμοκρασίες δεν μας ανησυχούν. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ισορροπία μας, σωματικά και πνευματικά».

Ο Μαρσελίνο κατέληξε ότι η Βιγιαρεάλ οφείλει «όχι απλώς να επιδιώξει, αλλά να κατακτήσει τη νίκη μέσα από το ποδόσφαιρό της».