Καρσέδο: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ, προσπαθούμε να δίνουμε κίνητρο σε όλους τους παίκτες»

Διαβάστε όσα είπε ο Ισπανός προπονητής στη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου

Για τη ρεβάνς: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά και έχουμε το κίνητρο να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ καλό αντίπαλο τον οποίο σεβόμαστε πολύ. Θέλουμε να περάσουμε την επόμενη φάση».

Για τους στόχους της ομάδας: «Είναι αρχή της σεζόν ακόμα και θέλουμε δουλειά. Στόχος είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι. Αυτή τη σεζόν πρέπει να είμαστε ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε ομάδα».

Για το τακτικό κομμάτι: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ, προσπαθούμε να δίνουμε κίνητρο σε όλους τους παίκτες. Αναλύσαμε τον αντίπαλο και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες μας. Θα δούμε ποιους θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να τους πιέσουμε για να μην κάνουν το παιχνίδι τους».

Για τη Ντιναμό Κιέβου: «Πιστεύουν στην ομάδα τους και είναι λογικό, είναι ποιοτική ομάδα. Εμείς βλέπουμε την δική μας ομάδα. Με τον κόσμο μας στο πλάι και με τις καιρικές συνθήκες που θα επηρεάσουν πιστεύω τη Ντιναμό Κιέβου. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εμείς σε καλή μέρα και εξαρτάται από εμας. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και είμαστε έτοιμοι για την πρόκριση».

Μήνυμα στον κόσμο: «Είμαστε ευγνώμων για την χημεία που έχουμε με τον κόσμο. Θέλουμε το γήπεδο γεμάτο και τον κόσμο δίπλα μας. Αυτό έγινε μετά τη δουλειά μας και τις επιτυχίες. Οι παίκτες αγαπούν αυτό το κλίμα που δημιουργείται στο γήπεδο. Πρέπει να ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να περάσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στη League Phase του Europa League».