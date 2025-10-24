ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλατινί καταγγέλλει FIFA: «Το CAS λειτουργεί σαν… ελβετική μαφία»

Πλατινί καταγγέλλει FIFA: «Το CAS λειτουργεί σαν… ελβετική μαφία»

Ο Μισέλ Πλατινί εξέφρασε έντονα την αντίθεσή του στη λειτουργία της FIFA και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητισμού (CAS), χαρακτηρίζοντάς το ως «ελβετική μαφία».

Μιλώντας στο Festival of Justice στο Σασουόλο, ο πρώην πρόεδρος της UEFA κατήγγειλε ότι η δομή και η διαπλοκή της FIFA επηρεάζουν την αθλητική δικαιοσύνη, αναφερόμενος και στην υπόθεση διαφθοράς που τον είχε πλήξει. Παρά την αθώωσή του από την τακτική δικαιοσύνη, είχε αποκλειστεί για οκτώ χρόνια από κάθε δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο.

«Στην Ελβετία, οι πρόεδροι των επιτροπών διορίζονται από τη FIFA και τα πάντα κανονίζονται μεταξύ τους. Οι εισαγγελείς μεταβαίνουν στη FIFA μετά τη συνταξιοδότησή τους και το CAS πληρώνεται ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι σαν ένοπλο όργανο των στελεχών της FIFA», τόνισε ο Πλατινί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η FIFA δεν ήθελε να τον έχει γιατί φοβόταν αλλαγές στη δομή της και αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, παραδεχόμενος ότι ψήφισε θετικά «ως ένδειξη σεβασμού στην υποψηφιότητα του αραβικού κόσμου».

