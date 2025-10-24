Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις στο 2025

Μία από τις κατηγορίες αγωνισμάτων που μας κάνει υπερήφανους, με τις επιτυχίες και τα μετάλλια στις διεθνείς διοργανώσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αυτή των ρίψεων. Με επικεφαλής και κορυφαίο όλων των εποχών αθλητή μας στις ρίψεις Απόστολο Παρέλλη, η νέα γένια έχει πάρει τη σκυτάλη και είναι ικανή να φτάσει πολύ ψηλά για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Με τον Παρέλλη να έχει γράψει τις πιο χρυσές σελίδες των κυπριακών ρίψεων στο διεθνές στερέωμα τού στίβου, στη δισκοβολία, έρχονται δύο 20χρονα παιδιά, τα οποία κατακτούν κορυφές και μετάλλια και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, στη σφυροβολία. Ο λόγος για τον Ιωσήφ Κεσίδη και τη Βαλεντίνα Σάββα, οι οποίοι έχουν όλες τις προδιαγραφές για να φέρουν διακρίσεις και σε επίπεδο ανδρών / γυναικών, δίνοντας το παράδειγμα και στους πιο μικρούς.

Στην κατηγορία των γυναικών, η Παρασκευή Θρασυβούλου κατάφερε να καταγράψει τις κορυφαίες επιδόσεις και στη σφαιροβολία (15,56μ.) και στη δισκοβολία (53,01μ.), με σημαντική την επιστροφή στη δράση, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό, της Στυλιάνας Κυριακίδου. Στα συγκεκριμένα αγωνίσματα επισημαίνουμε την παρουσία της υπερταλαντούχας 16χρονης Μαρίνας Χατζηκώστα, η οποία κάθε χρόνο γίνεται -και θα γίνεται- ολοένα και καλύτερη. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η κορυφαία δισκοβόλος μας στην ιστορία, η Ανδρονίκη Λαδά, ολοκληρώνει την καριέρα της. Στη σφυροβολία, η Βαλεντίνα Σάββα πρόσθεσε φέτος στη συλλογή της και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ23, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως έγινε η πρώτη αθλήτριά μας στην ιστορία που ρίχνει τη σφύρα της πάνω από τα 70 μέτρα (70,22μ.), κάτι που της επιτρέπει να θέτει πολύ υψηλούς στόχους και στη νέα χρονιά!!! Από κοντά ακολουθεί η Αιμιλία Κολοκοτρώνη, η οποία είχε σημαντική βελτίωση στο 2025, ενώ το νέο ταλέντο μας, η 16χρονη Ανθή Αποστολίδου, προετοιμάζεται για καθεχρονική βελτίωση. Στον ακοντισμό γυναικών, η 21χρονη Χριστιάνα Έλληνα κατέχει τα σκήπτρα εδώ και χρόνια και αισιοδοξεί ότι θα καταρρίψει σύντομα το παγκύπριο ρεκόρ (57,20μ.), ενώ ενθαρρυντική ήταν η βελτίωση τής συνομήλικής της Ειρήνης Τζέιν Θεοδώρου.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Πέτρος Μιχαηλίδης ήταν ο άτυχος στο 2025, καθώς εκεί που ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και έτοιμος για ακόμα μεγαλύτερες βολές, γλίστρησε στις σκάλες του σπιτιού του και «έσπασε» το δεξί καλό του χέρι... Ωστόσο, πρόλαβε να ρίξει στα 19,28μ. και να μπει στην 5η θέση όλων των εποχών στη σφαιροβολία, στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα για τα επόμενα χρόνια. Ο Απόστολος Παρέλλης είχε διαφορετικό ρόλο τη φετινή χρονιά στις κυπριακές ρίψεις, καθώς ανέλαβε την προπονητική καθοδήγηση των Πέτρου Μιχαηλίδη, Ιωσήφ Μιχάλη Παπά, Κυριάκου Γενεθλή και άλλων. Ωστόσο, ο 8ος Ολυμπιονίκης μας είπε «ναι» στην πρόκληση άλλης μίας παρουσίας σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα και μάλιστα, κατάφερε να ανεβάσει το ρεκόρ του στις 19 συνεχόμενες πρώτες νίκες στη δισκοβολία, λίγες μέρες μετά τα 40ά γενέθλιά του!!! Με την ουσιαστική απουσία του Απόστολου Παρέλλη στη χρονιά, η κορυφαία επίδοση στη δισκοβολία ανδρών ήταν για πρώτη φορά κάτω από τα 60 μέτρα, μετά το 2008 (εξαίρεση το 2020 λόγω κορωνοϊού)!!! Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε νωρίς τον Απρίλιο ο Ραφαήλ Ζαχαρία με 59,54μ.

Στη σφυροβολία ανδρών, το άστρο τού Ιωσήφ Κεσίδη έλαμψε και στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, όπου αναδείχθηκε χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23 ετών, με την κορυφαία επίδοση φέτος στην Κύπρο, τα 74,87μ. Παρά την ασταθή χρονιά του, ο κατακτητής μεταλλίων σε Μεσογειακούς και Κοινοπολιτειακούς, Αλέξανδρος Πουρσανίδης, κέρδισε τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα. Η νέα γενιά στο αγώνισμα αυτό, με αρκετές διεθνείς διακρίσεις, αλλά και με επιδόσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες σε ολόκληρο τον κόσμο στην ηλικία τους, στέλνει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα και κάθε χρόνο υπάρχει η ανυπομονησία για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσουν τα ρεκόρ τους. Προσθέτουμε απλώς, την εντυπωσιακή χρονιά που είχε ο 15χρονος Αναστάσιος Μαραθεύτης, ο οποίος κατέγραψε τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, με όλα τα βάρη σφύρας!!! Πολύ ενθαρρυντική χρονιά είχε ο Σπύρος Σάββα στον ακοντισμό, καταγράφοντας την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών με 75,95μ.

* Να μην ξεχνάμε ότι από την περσινή χρονιά, η ΚΟΕΑΣ φιλοξενεί στο Εθνικό Στάδιο Στίβου - ΓΣΠ στη Λευκωσία, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, στην παρουσία των κορυφαίων αθλητών της Ευρώπης, κάτι σημαντικό για όλους τους αθλητές και αθλήτριές μας. Στο 2026, η διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαρτίου.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τις κορυφαίες επιδόσεις που καταγράφηκαν στο 2025 στα αγωνίσματα των ρίψεων, αλλά και τους καλύτερους / καλύτερες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.

* Στη φωτογραφία, οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις, με Παρασκευή Θρασυβούλου (σφαιροβολία, δισκοβολία), Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία), Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμός), Πέτρο Μιχαηλίδη (σφαιροβολία), Ραφαήλ Ζαχαρία (δισκοβολία), Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία) και Σπύρο Σάββα (ακοντισμός).