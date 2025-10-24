Το Υφυπουργείο Τουρισμού στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, προωθώντας μια αθλητική κουλτούρα που ενισχύει και επιμηκύνει την τουριστική περίοδο της Κύπρου πέραν των θερινών μηνών.

Η σταθερή στήριξη του αρμόδιου Υφυπουργείου αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας της διοργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσέλκυση χιλιάδων αθλητών και συνοδών τους από το εξωτερικό.

Με κύριο στόχο την ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, το Υφυπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Κύπρου ως σύγχρονου, ποιοτικού προορισμού.

Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την εμπειρία του τόπου, το Υφυπουργείο επιδιώκει να καλλιεργήσει μια νέα τουριστική συνείδηση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αυτής της στρατηγικής, προβάλλοντας τη Λάρνακα και την Κύπρο διεθνώς ως προορισμούς ευεξίας, δράσης και φιλοξενίας.

Η παρουσία του Υφυπουργείου Τουρισμού ενδυναμώνει το όραμα για μια Κύπρο που “τρέχει” προς το μέλλον — βιώσιμα, εξωστρεφώς και με ενέργεια.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/