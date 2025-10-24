Aμυντική κατάρρευση στην επανάληψη για την ΑΕΛ

Η βαριά ήττα από τον Άρη ήρθε να υπενθυμίσει σε όλους στην ΑΕΛ πως χρειάζεται πολλά να γίνουν για να μπορέσει να βρει σταθερότητα και να πλησιάσει τα άνω διαζώματα. Δέχθηκε τέσσερα γκολ στην επανάληψη, ένα διάστημα που είδε την άμυνά της να καταρρέει. Από τα 16 γκολ που δέχθηκε τα 12 σημειώθηκαν στην επανάληψη.

Ενώ μπαίνει πιο συγκεντρωμένη στα παιχνίδια της, στη συνέχεια παθαίνει αποσύνθεση και το πληρώνει ακριβά. Και όταν δεν μπορείς να κρατήσεις ανέπαφη την εστία, που έγινε σε μόλις ένα ματς (πρεμιέρα με Ολυμπιακό), τότε δεν μπορεί να πάει μακριά και το γνωρίζει καλά ο Ούγκο Μαρτίνς.

Και η βελτίωση επιβάλλεται να φανεί άμεσα. Μπροστά της η ΑΕΛ έχει την αναμέτρηση με την Ε.Ν. Ύψωνα, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Εκτός θα είναι ο Ζόκε,ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νατέλ.