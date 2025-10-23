Η λίστα του Champions League που έχει πρώτο τον Λουκάσεν και άλλους δύο «Παφίτες» στο Top10

Το όνομά του στην κορυφή μιας λίστας στατιστικής κατηγορίας του Champions League κατόρθωσε να βάλει ο Ντέρικ Λουκάσεν.

Mετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών της League Phase της διοργάνωσης, ο -γκανέζικης καταγωγής- Ολλανδός αμυντικός της Πάφου είναι πρώτος σε απομακρύνσεις (clearances), με σύνολο 37 στα ματς με Ολυμπιακό, Μπάγερν και Καϊράτ.

Σημειώνεται πως άλλοι δύο ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών μας βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της λίστας, οι Νταβίντ Λουίζ με 18 (8ος) και Γκολντάρ με 19 (5ος μαζί με ακόμη δύο).