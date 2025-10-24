ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ μετά τη δικαίωση για Λανουά: «Ώρα να λογοδοτήσουν όσοι αποπειράθηκαν να μας σπιλώσουν»

Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ μετά τη δικαίωση για Λανουά: «Ώρα να λογοδοτήσουν όσοι αποπειράθηκαν να μας σπιλώσουν»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προαναγγέλλει νομικές κινήσεις μετά τη δικαίωσή της στην υπόθεση Λανουά, εναντίον όχι μόνο του Γάλλου αρχιδιαιτητή, αλλά και κατά της ΕΠΟ.

Την πρόθεσή της να μην αφήσει να περάσει έτσι η υπόθεση των καταγγελιών του Στεφάν Λανουά, για την οποία δικαιώθηκε η ίδια πανηγυρικά μετά την απαλλαγή της από το πειθαρχικό όργανο της λίγκας, κάνει γνωστή η ΠΑΕ ΑΕΚ. Με ανακοίνωσή της η «Ένωση» αναφέρει με νόημα πως «... ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι «κιτρινόμαυροι» θα κινηθούν τόσο κατά του Γάλλου αρχιδιαιιτητή, στον οποίο καταλογίζουν σκοπιμότητα για τα όσα κατήγγειλε, όσο πιθανότατα και κατά της ΕΠΟ, η οποία με επίσημη θέση της είχε προαναγγείλει ποινές μετά τα όσα ισχυρίστηκε ότι συνέβησαν πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο επικεφαλής της ΚΕΔ.

Η ανακοίνωση:

Την τελευταία εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε πλην της αυτονόητης τοποθέτησης της μετά την λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει δημόσια και να κινηθεί θεσμικά όπως πάντα.

Όσοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως αντίδικοι της ηττήθηκαν κατά κράτος. Τώρα ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ.

