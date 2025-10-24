ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Γαλλία με το μυαλό στο Βόλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Γαλλία με το μυαλό στο Βόλο

Το παιχνίδι απέναντι στη Λιλ αποτελεί «παρελθόν», με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να προπονούνται στη Γαλλία πριν την επιστροφή με το μυαλό στο Βόλο.

Με πρωινή προπόνηση επί γαλλικού εδάφους ξεκίνησε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο (26/10 19:30) στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχικά 11αδα της μάχης με τη Λιλ έμειναν στο ξενοδοχείο. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Μαντί Καμαρά υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και παραμένει αμφίβολος για το ματς της Κυριακής, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα θα ακολουθήσει το απαραίτητο πρωτόκολλο μετά από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι και θα μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι τη Δευτέρα (27/10).

Η αποστολή του Δικεφάλου επιστρέφει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο (25.10) θα προπονηθεί στις 16:45.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ήττα στην Μπολόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Να κρατήσει το «άριστα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η συγκίνηση του Λοϊζίδη και αυτό που τον εντυπωσίασε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στο NBA: Νέα «βόμβα» για συμμετοχή του Κέβιν Γκαρνέτ σε παράνομα τραπέζια πόκερ

Category image

Τρίτη νίκη για τον Εθνικό Λατσιών, διπλό η ΜΕΑΠ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με ανατροπή έγινε το πρώτο βήμα ανόδου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φοβερό τελείωμα ημιχρόνου για την Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας, μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι 10 «εντολές» του Ράφα Μπένίτεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο ντέρμπι στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Aμυντική κατάρρευση στην επανάληψη για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη