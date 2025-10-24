Ο προβληματισμός του Αυγουστή για την άμυνα

H απουσία του Τόμας Λαμ λόγω καρτών και το γεγονός ότι ο Πραξιτέλης Βούρος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, φέρνουν έναν μικρό προβληματισμό στον Σωφρόνη Αυγουστή όσον αφορά τη στελέχωση της άμυνας στο αυριανό ματς με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι κυανόλευκοι θέλουν να πετύχουν τρίτη σερί νίκη και να κρατηθούν σε επαφή με τα άνω διαζώματα.

Διαθέσιμη επιλογή είναι ο Ζαχαρίας Άδωνη και έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού, ενώ στη θέση αυτή μπορεί να προσφέρει και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη σημερινή τελευταία προπόνηση στο Κολόσσι, με τα βλέμματα να είναι στον Βούρο.