ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο προβληματισμός του Αυγουστή για την άμυνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο προβληματισμός του Αυγουστή για την άμυνα

H απουσία του Τόμας Λαμ λόγω καρτών και το γεγονός ότι ο Πραξιτέλης Βούρος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, φέρνουν έναν μικρό προβληματισμό στον Σωφρόνη Αυγουστή όσον αφορά τη στελέχωση της άμυνας στο αυριανό ματς με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι κυανόλευκοι θέλουν να πετύχουν τρίτη σερί νίκη και να κρατηθούν σε επαφή με τα άνω διαζώματα.

Διαθέσιμη επιλογή είναι ο Ζαχαρίας Άδωνη και έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού, ενώ στη θέση αυτή μπορεί να προσφέρει και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη σημερινή τελευταία προπόνηση στο Κολόσσι, με τα βλέμματα να είναι στον Βούρο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο προβληματισμός του Αυγουστή για την άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Γαλλία με το μυαλό στο Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Πλατινί καταγγέλλει FIFA: «Το CAS λειτουργεί σαν… ελβετική μαφία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8-Πάλι μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ μετά τη δικαίωση για Λανουά: «Ώρα να λογοδοτήσουν όσοι αποπειράθηκαν να μας σπιλώσουν»

Ελλάδα

|

Category image

Καραπατάκης: «Είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, είμαι καλά προπονημένος»

ΑΕΚ

|

Category image

Τι Λούβρο, τι Selhurst Park - Η τέλεια ληστεία!

ΑΕΚ

|

Category image

Ό,τι είπε με Ακρίτα το θέλει με Άρη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ράσφορντ: «Θέλω να μείνω στην Μπαρτσελόνα, ήταν η αλλαγή που χρειαζόμουν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλος ο προβληματισμός για τους τραυματισμούς στην Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πέμπτος ο Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αήττητος στον τελικό ο Παγώνης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χαμηλές... πτήσεις από Γιόβετιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη