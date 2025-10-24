ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8-Πάλι μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8-Πάλι μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Tα ζευγάρια του Final 8 που θα γίνει 17-21 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση για το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της ΕΟΚ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, περιορισμός στις διασταυρώσεις δεν υπήρχαν, ωστόσο εφόσον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR είναι στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης στο τέλος του πρώτου γύρου πρωταθλήματος, τότε μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι και πάλι μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο νικητής του UNICEF Trophy (AΓΕΧ, Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας, Ελευθερούπολη), εφόσον επικρατήσει του 12ου της κατάταξης της Stoiximan GBL στο τέλος του πρώτου γύρου, θα υποδεχθεί στην έδρα του τον 5ο της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου.

Στην κλήρωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Ντίνο, η ΚΑΕ ΑΕΚ από τον Σάββα Ανεστιάδη, η ΚΑΕ Άρης από τον Αγαπητό Διακογιάννη και η ΚΑΕ Αμαρουσίου από τους Θανάση Σουφλιά και Φάνη Κουμπούρα.

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος

1ος-4ος

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος

6ος/11ος-7ος/10ος

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην Stoiximan GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ήττα στην Μπολόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Να κρατήσει το «άριστα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η συγκίνηση του Λοϊζίδη και αυτό που τον εντυπωσίασε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στο NBA: Νέα «βόμβα» για συμμετοχή του Κέβιν Γκαρνέτ σε παράνομα τραπέζια πόκερ

Category image

Τρίτη νίκη για τον Εθνικό Λατσιών, διπλό η ΜΕΑΠ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με ανατροπή έγινε το πρώτο βήμα ανόδου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ήττα στο πρώτο φιλικό για την Εθνική Νεανίδων στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φοβερό τελείωμα ημιχρόνου για την Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: «Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας, μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι 10 «εντολές» του Ράφα Μπένίτεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο ντέρμπι στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Aμυντική κατάρρευση στην επανάληψη για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στις ρίψεις στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη