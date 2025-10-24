Καραπατάκης: «Είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, είμαι καλά προπονημένος»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άντρος Καραπατάκης παραχώρησε δηλώσεις στον απόηχο του διπλού της ΑΕΚ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που ακολούθησαν την αποστολή στο Λονδίνο. 

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του: 

«Είναι μεγάλη επιτυχία. Η προπονητική ομάδα και οι παίκτες έδωσαν τα πάντα. Είχαμε μία αξιοπρεπή παρουσία μ΄έναν ανώτερο αντίπαλο. Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι επιβράβευση όλων των ανθρώπων που δουλεύουν στην ΑΕΚ»

«Όποιος σας πει ότι περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα νομίζω ψεύδετε. Εμείς τα καταφέραμε. Είναι ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι»

«Εμείς δεν θέλουμε να μιλάμε πολύ. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με την Αμπερντίν»

Για το σπριντ που έκανε με το που τέλειωσε το ματς: «Νομίζω είμαι καλά προπονημένος»

Για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ: «Είναι πολύ σημαντικό το ματς με τον ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε να μείνουμε κοντά στους πρωτοπόρους. Ο στόχος είναι η νίκη»

Για τον Τσακόν: «Ακόμα δεν έχω ενημερωθεί. Απλώς ξέρω ότι είναι σοβαρός»

Για τον κόσμο: «Νομίζω είναι καλύτερα να παίζουμε πάντα στην Ευρώπη (σ.σ γέλια). Ήταν εκπληκτικός ο κόσμος, τους ευχαριστούμε»

 

 

