Πέμπτος ο Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων

Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν κατάφερε να προσθέσει στην πλούσια συλλογή του ακόμη ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, καθώς κατετάγη πέμπτος στον τελικό των κρίκων, στη διοργάνωση της Τζακάρτα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, στην έβδομη συμμετοχή του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).

Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε -για πρώτη φορά στην καριέρα του- ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, που είχε αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου το 2022 και τον Μάιο στη Λειψία μοιράστηκε με τον Πετρούνια το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β., μπροστά από τον συμπατριώτη του, Μποχένγκ Ζανγκ (14.466β.).

Τα αποτελέσματα στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα:

1. Ντόνελ Ουίτενμπεργκ (ΗΠΑ)      14.700 βαθμοί

2. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία)           14.566

3. Σινγκγιού Λαν (Κίνα)           14.500

4. Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα)          14.466

5. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ)   14.300

6. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία)         14.166

7. Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο)           13.933

8. Χάρι Χέπγουερθ (Μ. Βρετανία)   13.366

 

 

Διαβαστε ακομη