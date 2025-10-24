Μεγάλο ντέρμπι στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ

Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ε.Ν. Αθηένου και CyView Λατσιά συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών στο Χάντμπολ, με τις δυο πρωταγωνίστριες των τελευταίων χρόνων να τίθενται αντιμέτωπες στον αγώνα με τον οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο της Αθηένου το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα στην πρεμιέρα, με την Ε.Ν. Αθηένου να επικρατεί εκτός έδρας του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου (49-20) και τα CyView Λατσιά να κερδίζουν στην έδρα τους τον ΑΟ Αραδίππου (43-10). Έτσι, ψάχνουν το δεύτερη σερί νίκη τους στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26.

Τον ίδιο στόχο έχει και ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς που την Κυριακή (26/10), στις 17:00, φιλοξενεί τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου, σε παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Την Κυριακή, στις 18:00, θα γίνει επίσης το παιχνίδι μεταξύ ΑΟ Αραδίππου και Πανελληνίου που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στο Λύκειο Αραδίππου.

Πρόγραμμα – 1η Αγωνιστική

Ε.Ν. Αθηένου - CyView Λατσιά 25/10, 18:00

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 26/10, 17:00

ΑΟ Αραδίππου - Πανελλήνιος 26/10, 18:00

Βαθμολογία (Σε 1 Αγώνα)

1. CyView Λατσιά 2

2. Ε.Ν. Αθηένου 2

3. Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 2

4. Πανελλήνιος 0

5. ΑΟ Αραδίππου 0

6. Mαυρομμάτης Αγ. Παύλου 0