Ό,τι είπε με Ακρίτα το θέλει με Άρη

Ο κόουτς της «Κυρίας» μίλησε για τύχη και προσοχή στην άμυνα καθώς, όπως είπε, η ομάδα του δέχεται πολύ εύκολα γκολ (σ.σ. 16 συνολικά) στις πρώτες εφτά αγωνιστικές.

Η αλήθεια είναι πως ο προσεχής αντίπαλος είναι μία πολύ πιο ποιοτική ομάδα από αυτήν της Χλώρακας -παρ' όλα αυτά ο Κετσπάγια θέλει να δει τα στοιχεία που έλειπαν από το προηγούμενο παιχνίδι.

Προφανώς η τύχη δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύεις κι έρχεται. Και όταν ο αντίπαλος είναι μία ομάδα που όχι μόνο δημιουργεί πολύ αλλά σκοράρει κιόλας (15 γκολ), τότε, ναι, η αμυντική γραμμή της Ανόρθωσης θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι για να καταφέρει να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα θετικό αποτέλεσμα.