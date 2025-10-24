ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ό,τι είπε με Ακρίτα το θέλει με Άρη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο Τιμούρ Κετσπάγια σημείωσε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία η Ανόρθωση δεν είχε και στο τέλος δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ακρίτα.

Ο κόουτς της «Κυρίας» μίλησε για τύχη και προσοχή στην άμυνα καθώς, όπως είπε, η ομάδα του δέχεται πολύ εύκολα γκολ (σ.σ. 16 συνολικά) στις πρώτες εφτά αγωνιστικές. 

Η αλήθεια είναι πως ο προσεχής αντίπαλος είναι μία πολύ πιο ποιοτική ομάδα από αυτήν της Χλώρακας -παρ' όλα αυτά ο Κετσπάγια θέλει να δει τα στοιχεία που έλειπαν από το προηγούμενο παιχνίδι.

Προφανώς η τύχη δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύεις κι έρχεται. Και όταν ο αντίπαλος είναι μία ομάδα που όχι μόνο δημιουργεί πολύ αλλά σκοράρει κιόλας (15 γκολ), τότε, ναι, η αμυντική γραμμή της Ανόρθωσης θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι για να καταφέρει να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα θετικό αποτέλεσμα. 

 

 

 

