Ράσφορντ: «Θέλω να μείνω στην Μπαρτσελόνα, ήταν η αλλαγή που χρειαζόμουν»

Ο Μάρκους Ράσφορντ δήλωσε πως επιθυμεί να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και μετά την λήξη του δανεισμού του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι η μεταγραφή του στην Ισπανία ήταν η αλλαγή που χρειαζόταν.

Η Μπαρτσελόνα καλύπτει τις αποδοχές του Άγγλου επιθετικού στην διάρκεια του μονοετούς δανεισμού, που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς περίπου 30 εκατ. ευρώ. Παρότι το συμβόλαιό του με τη Γιουνάιτεντ λήγει το 2028, ο 27χρονος είχε χάσει τη θέση του μετά τη ρήξη με τον Ρούμπεν Αμορίμ, όμως υπό τις οδηγίες του Χάνσ Φλικ έχει ξαναβρεί τον εαυτό του.

«Φυσικά και θέλω να μείνω. Απολαμβάνω κάθε στιγμή σε αυτόν τον σύλλογο. Για όποιον αγαπά το ποδόσφαιρο, η Μπαρτσελόνα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία του αθλήματος. Είναι τιμή για κάθε παίκτη», δήλωσε ο Ράσφορντ στο ESPN.

Ο διεθνής επιθετικός, που είχε αναγεννηθεί πέρυσι κατά τη διάρκεια ενός σύντομου δανεισμού στην Άστον Βίλα, μετρά φέτος 5 γκολ και 6 ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ενόψει του πρώτου του clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τόνισε ότι η αλλαγή περιβάλλοντος τον βοήθησε ψυχολογικά: «Πέρασα 23 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κάποιες φορές απλώς χρειάζεσαι μια αλλαγή. Νομίζω ότι αυτό συνέβη και με μένα».

