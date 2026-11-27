Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, η Πάφος FC βρίσκεται στην προτελευταία (35η) θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 1 βαθμό, όσους και άλλες τέσσερις ομάδες.

Πλέον, η παφιακή ομάδα ψάχνει ένα θαύμα στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της, στα οποία χρειάζεται το απόλυτο για να έχει ελπίδες να αγωνιστεί στα πλέι οφ για πρόκριση στην επόμενη φάση: στις 10/12 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μιάλμπι, ενώ στις 17/12 υποδέχεται τη Χαρτς στο «Αλφαμέγα».

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