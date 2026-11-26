Εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα της Πάφου από τη Μίντιλαντ, ο Ρικάρντο Σα Πίντο, δήλωσε τα ακόλουθα μετά το παιχνίδι:

«Είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά θα κυνηγήσουμε τις ελπίδες μας. Είδατε τι ομάδα είχαμε να αντιμετωπίσουμε, μια ομάδα δυνατή, πρώτη στη χώρα της και κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Στο ποδόσφαιρο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και το είδαμε στο πρώτο γκολ που δεχθήκαμε. Αυτά τα λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις. Δεν βοηθάει που έχουμε απουσίες και σήμερα οι Μπιέλ και Πέπε δεν μπορούσαν να παίξουν 90λεπτό. Όταν έρθουν οι παίκτες πίσω θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε».