Η μάχη στην κορυφή της La Liga συνεχίζεται, με την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα να φιλοξενείται στην έδρα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια. Οι «μπλαουγκράνα» με 36 βαθμούς είναι στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης που υποδέχεται την Αλαβές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και στοχεύει στην έβδομη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα.

Στο κυνήγι της διεκδίκησης του τίτλου παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» μετρούν 31 βαθμούς και έχουν εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Έλτσε, ενώ φέτος τα πηγαίνουν περίφημα μακριά από το «Μετροπολιτάνο» μετρώντας έξι νίκες και μόλις μία ήττα.

Τέλος, σπουδαίο παιχνίδι αναμένεται και στη Χώρα των Βάσκων, με την 5η Ρεάλ Σοσιεδάδ (22β.) να υποδέχεται την 6η Σεβίλλη (19β.) σε μια σπουδαία μάχη για δύο ομάδες που πραγματοποιούν καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/11)

Λεβάντε-Ράσινγκ Σανταντέρ (22:00)

Σάββατο (28/11)

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Μάλαγα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (17:15)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:00)

Κυριακή (29/11)

Βαλένθια-Οσασούνα (15:00)

Ντεπορτίβο-Μπαρτσελόνα (17:15)

Θέλτα-Βιγιαρεάλ (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σεβίλλη (22:00)

Δευτέρα (30/11)

Εσπανιόλ-Χετάφε (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (04/12)

Αλαβές-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο (05/12)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Ντεπορτίβο (15:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεβάντε (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:00)

Κυριακή (06/12)

Οσασούνα-Έλτσε (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Χετάφε-Βαλένθια (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (22:00)

Δευτέρα (07/12)

Σεβίλλη-Μάλαγα (22:00)