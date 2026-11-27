Πάει στη Λεμεσό για να παίξει με την ΑΕΛ και στο μυαλό είναι μονάχα το διπλό. Άλλωστε, ξέρει από... υπερβάσεις το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή, το οποίο νίκησε τον Απόλλωνα και έφερε ισοπαλίες με Πάφο και Ομόνοια. Παρ΄όλα αυτά, δεν μπόρεσε με τις μικρομεσαίες να κερδίσει, με αποτέλεσμα οι εννιά βαθμοί που μάζεψε να τον κρατάνε χαμηλά στη βαθμολογία. Το πρώτο διπλό είναι επίσης ένα δέλεαρ για τους μαυροπράσινους οι οποίοι, πέρα από την αποτελεσματικότητα, επιβάλλεται να έχουν και αμυντική προσήλωση ώστε να καταφέρουν να εξασφαλίσουν κέρδος.