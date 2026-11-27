Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η Premier League μπαίνει στη 12η στροφή της με ένα ντέρμπι που κανείς δεν θα θέλει να χάσει.

Για αυτή την αγωνιστική, η πρωτοπόρος Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έμιρεϊτς, με τις δύο ομάδες να αναζητούν μία σπουδαία νίκη, η οποία θα μπορούσε να βάλει φωτιά στον βαθμολογικό πίνακα. Η εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, αφού η μάχη τίτλου παραμένει ανοιχτή και οι απώλειες ενδέχεται να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ βρίσκεται στο +6 από τους «πολίτες» και, δεδομένα, θέλει τη νίκη για να μπορέσει να ξεφύγει ακόμη περισσότερο από τον βασικότερο διεκδικητή του τίτλου. Οι «κανονιέρηδες» προέρχονται από μία γκέλα απέναντι στη Νιούκαστλ (2-2) για το πρωτάθλημα, αλλά και από την ισοπαλία με την Ντόρτμουντ (1-1) για το Champions League.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ισόβαθμη με την Μπράιτον, καθώς αμφότερες έχουν συγκεντρώσει από 22 βαθμούς. Σε κακό φεγγάρι, βέβαια, βρίσκεται και η Σίτι, μετά την εντός έδρας γκέλα απέναντι στη Φούλαμ (1-1) στο πρωτάθλημα, αλλά και την ισοπαλία με τη Νάπολι (2-2) για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Παρασκευή 27/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 28/11

Λιντς-Κόβεντρι (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Ίπσουιτς-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 29/11

Έβερτον-Λίβερπουλ (14:00)

Κρίσταλ Πάλας-Χαλ (16:05)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (16:05)

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:05)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (16:05)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:

Δευτέρα 01/12

Κόβεντρι-Ίπσουιτς (22:00)

Τρίτη 02/12

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (21:30)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Χαλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Άστον Βίλα-Έβερτον (22:15)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον (22:15)

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:15)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Τετάρτη 03/12

Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)

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