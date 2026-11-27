Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία διακόπηκε για μισή ώρα εξαιτίας ταραχών που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και Τούρκων οπαδών.

Ο Κασούμ Ουατάρα έδωσε συνέχεια στο εκρηκτικό κλίμα στο ουδέτερο γήπεδο, που έλαβε χώρα το ματς στη Γεωργία, με τον 22χρονο να παίρνει μία σημαία της Παλαιστίνης από την κερκίδα, την οποία είχαν μαζί τους οι φίλοι της ομάδας του και να την τοποθετεί πάνω σε διαφημιστική πινακίδα, η οποία εκείνη τη στιγμή προέβαλε το λογότυπο του UEFA Europa League.

UEFA’nın üzerine FİLİSTİN BAYRAĞI 🇹🇷🇵🇸 https://t.co/epzrk6azPC — Doğan Gündoğdu (@dogangundogdutv) November 26, 2026

sport24.gr