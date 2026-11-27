Στο πένθος βυθίστηκε η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου.

Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, καθώς από τον περασμένο Ιούλιο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ενώ η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από την Ύδρα. Έχει διανύσει μια μακρά δημοσιογραφική διαδρομή, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά έντυπα και μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στο «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «Sportday», ενώ έχει ασχοληθεί και με τον χώρο του περιοδικού Τύπου, ιδιαίτερα με θεματολογία γύρω από τη μοτοσυκλέτα. Παράλληλα, είχε εκδώσει τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ».

Στην τηλεόραση έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δύο δημοσιογράφοι είχαν παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, την καθημερινή αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

Το 2019 ο Αντώνης Πανούτσος ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

athletiko.gr