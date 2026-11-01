Άστραψε και βρόντηξε με εννιάρα η Τβέντε και υποδέχεται αφηνιασμένη την Πάφος FC

Η Τβέντε είχε εύκολο απόγευμα εκτός έδρας απέναντι στην Εξελσιόρ, την οποία και φιλοδώρησε με εννιά γκολ.

Έτσι θα υποδεχθεί αφηνιασμένη την Πάφος FC την προσεχή Πέμπτη για την 3η αγωνιστική του League phase του Conference League.

Με αυτή τη νίκη η Τβέντε έφτασε τους 23 βαθμούς και είναι στο -2 από την κορυφή. Επωφελήθηκε από το γεγονός πως ο αντίπαλος έμεινε με δέκα παίκτες μόλις στο 5ο λεπτο και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 0-5.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βέγχορστ με τέσσερα γκολ, άλλα δύο πέτυχε ο Ροτς ενώ ενώ από ένα σημείωσαν οι Ντε Μπελτ, Μπάβουα και Ζερούκι.