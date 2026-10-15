Τζιαρέτα: «Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε - Premier League η ζωή στην Κύπρο»

Σε ιταλικό Μέσο ενόψει της αποψινής (15/10, 22:00) αναμέτρησης της Πάφου με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Πάφου Κριστιάνο Τζιαρέτα.

Ο Ιταλός μιλώντας στο tuttomercatoweb.com αναφέρθηκε στη γενικότερη πορεία της παφιακής ομάδας εκφράζοντας τη χαρά του για την τρίτη σερί παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ενώ ανέφερε το μυστικό της Πάφου και μίλησε για το αποψινό ματς.

Αναλυτικά όσα είπε...

Για το γεγονός ότι η Πάφος βρίσκεται ξανά στην Ευρώπη: «Είμαστε χαρούμενοι, διότι βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το Conference League είναι μια υπέροχη διοργάνωση, συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και απόψε θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα που κέρδισε το Europa League μόλις πριν από δύο χρόνια».

Για τη ζωή του στην Κύπρο: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ, είναι ένα πανέμορφο μέρος και η ποιότητα ζωής είναι πολύ υψηλή. Από αυτή την άποψη, είναι η Premier League».

Για τα μυστικά της Πάφου: «Το μυστικό μας ήταν ο προγραμματισμός. Το πρότζεκτ με τράβηξε αμέσως και πυροδότησε τη φιλοδοξία μου. Το Champions League έλειπε από την καριέρα μου και το παίξαμε. Πετύχαμε ένα όνειρο και τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε».

Για τον αγώνα με την Αταλάντα: «Μπορούμε να είμαστε μια επικίνδυνη ομάδα στις αντεπιθέσεις, έχουμε ένα συμπαγές και ενεργητικό παιχνίδι, πέρα από καλή οργάνωση. Πέρα από τις απουσίες στην Αταλάντα, πρέπει ούτως ή άλλως να πούμε ότι παίζουμε ενάντια σε ένα top club που διαθέτει ένα ρόστερ απολύτως υψηλού επιπέδου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».