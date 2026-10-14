Το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο: Το +5 της Ομόνοιας και το μεγάλο χάσμα της Πάφου!

Με τη γλώσσα των αριθμών να αποτυπώνει διαφορετικές ισορροπίες, η Ομόνοια και η Πάφος FC ρίχνονται αύριο στη μάχη των League Phase του Europa League και Conference League, αντίστοιχα.

Από τη μία η Ομόνοια… προπορεύεται σε χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ έναντι της Τσέλιε, καθώς υπερτερεί περίπου κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Transfermarkt, το ρόστερ της Ομόνοιας κοστολογείται στα 20,73 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 15,15 εκατομμυρίων των γηπεδούχων.

Στον αντίποδα, η Πάφος FC βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση απέναντι στην πανίσχυρη Αταλάντα. Η ψαλίδα εδώ ανοίγει υπερβολικά! Η παφιακή ομάδα των 31,15 εκατομμυρίων ευρώ τίθεται αντιμέτωπη με έναν ιταλικό κολοσσό που κοστολογείται στα 449,05 εκατομμύρια.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μεγάλο οικονομικό χάσμα, στο παιχνίδι του Μπέργκαμο. Ωστόσο, οι προϋπολογισμοί δεν παίζουν μπάλα και η ιστορία έχει αποδείξει πως τα εκατομμύρια μένουν εκτός γραμμών. Όλα θα κριθούν στο χορτάρι, εκεί όπου η τακτική, το πάθος και η ψυχή μπορούν να ανατρέψουν κάθε προγνωστικό!