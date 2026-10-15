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Ο Ζβέρεφ σε ακόμη έναν ημιτελικό σε Masters, Φόκινα στο δρόμο του

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο υπερηχητικός Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Shangai Masters, νίκησε 2-0 τον Άλεξ Ντε Μινόρ, κόντρα στον Αλεχάντρο Φόκινα, που πέρασε λόγω απόσυρσης του Άρθουρ Χέα στο 1ο σετ.

Aσταμάτητος ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, νίκησε 2-0 τον Άλεξ Ντε Μινόρ επικρατώντας 6-4, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Shanghai Masters. Επόμενος αντίπαλός του ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς - Φοκίνα που πέρασε ξεκούραστα στους «4» της διοργάνωσης, αφού ο Άρθουρ Χέα εγκατέλειψε τον αγώνα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Φόκινα πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης λόγω τραυματισμού του Χέα, που τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό του. Ο Φόκινα, Νο.26 στο κόσμο, πήρε προβάδισμα στο πρώτο σετ με 4-1,την ώρα που ο Γάλλος πάλευε να αντέξει τους πόνους στο πόδι του, μέχρι που εγκατέλειψε τον αγώνα. Ο Χέα, όσο φοβερή πορεία έκανε στο φετινό Shanghai Masters, αποκλείοντας με τη σειρά τους Ουγκό Ουμπέρ(Νο.30), Μπεν Σέλτον (Νο.3) και Γιάκουμπ Μένσικ (Νο.15), τόσο άτυχος στάθηκε στον προημιτελικό.

Στην άλλη αναμέτρηση, ο Ζβέρεφ, προσεχώς Νο.1 στον κόσμο, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στον Ντε Μινόρ. Ο Γερμανός πήρε το πρώτο σετ σε 37 λεπτά με 6-4, με love game στο service του Ντε Μινόρ στο 5o game. Σε ίδιο χρόνο πήρε με 6-4 και το δεύτερο σετ με break στο 7ο game και πήρε την άνετα πρόκριση στο ημιτελικά του Shanghai Masters με 2-0 σετ.

Ο Ζβέρεφ έφτασε στον 5ο φετινό ημιτελικό του σε Masters. Για να αναλογιστεί κανείς τη διαφορά με τον Ισπανό αντίπαλό του, ο Φόκινα θα αγωνιστεί μόλις στον τέταρτο ημιτελικό του σε Masters στη καριέρα του και πρώτο από το 2023. Oι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι στο κεντρικό court του ATP 1000 της Σαγκάης το Σάββατο (17/10).

Τα δύο άλλα ζευγάρια των προημιτελικών που θα βρεθούν στο court την Παρασκευή (16/10):

Ραφαέλ Χοδάρ(Νο.13)-Κάσπερ Ρουντ(Νο.24)

Ντανιίλ Μεντβέντεφ(Νο.6)-Τόμι Πολ(Νο.18)

gazzetta.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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