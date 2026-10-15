Βασικός υποψήφιος για αντι-Κάρικ στη Γιουνάιτεντ ο Χιούρτσελερ της Μπράιτον!

Σύμφωνα με την αγγλική «The Sun», ο προπονητής της Μπράιτον, όπου αγωνίζονται οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των ανθρώπων των «κόκκινων διαβόλων» για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η πίεση προς τον Μάικλ Κάρικ αυξάνεται, καθώς τα αποτελέσματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν είναι τα αναμενόμενα. Η διοίκηση εξακολουθεί προς το παρόν να δείχνει εμπιστοσύνη στον Άγγλο τεχνικό, ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» μετρούν μόλις δύο νίκες και τέσσερις ήττες στα πρώτα εννέα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, ο 45χρονος προπονητής εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για να γίνει ο πρώτος προπονητής της Premier League που θα αποχωρήσει από τον πάγκο του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Ο Γερμανός έχει κερδίσει την εκτίμηση της διοίκησης της Γιουνάιτεντ

Ο 33χρονος τεχνικός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία του στην Μπράιτον, την οποία ανέλαβε το 2024. Στις δύο πρώτες σεζόν του στον πάγκο της, οι «γλάροι» κατέλαβαν την όγδοη θέση της Premier League, ενώ φέτος βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Επιπλέον, η Μπράιτον έχει πανηγυρίσει τέσσερις νίκες σε έξι αναμετρήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τότε που ο Χιούρτσελερ ανέλαβε τα ηνία της. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το όνομά του είχε ήδη απασχολήσει τους ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων» από την περασμένη χρονιά, όταν εξετάζονταν οι πιθανές επιλογές για την επόμενη ημέρα στον πάγκο, μαζί με εκείνες των Άντονι Ιραόλα και Όλιβερ Γκλάσνερ.

Οι δύο τελευταίοι, ωστόσο, κατέληξαν σε άλλους συλλόγους και δεν βρίσκονται πλέον στις διαθέσιμες επιλογές της Γιουνάιτεντ. Τελικά, η διοίκηση αποφάσισε να μονιμοποιήσει τον Μάικλ Κάρικ, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας στο Champions League.

Το συμβόλαιο και η... ρήτρα

Η πιθανότητα να κινηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Φαμπιάν Χιούρτσελερ μόνο απλή δεν θα ήταν. Ο Γερμανός προπονητής ανανέωσε τον περασμένο Ιούνιο τη συνεργασία του με την Μπράιτον για ακόμη τρία χρόνια, εξέλιξη που δίνει στον σύλλογο ισχυρότερη θέση σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η «Sun» φέρνει ως παράδειγμα την περίπτωση του Γκρέιαμ Πότερ. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Τσέλσι πλήρωσε 21,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράιτον για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Άγγλου τεχνικού, μαζί με το προπονητικό του επιτελείο.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, είχε τονίσει τον περασμένο μήνα ότι η ομάδα είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε εξέλιξη, σε περίπτωση που κάποιος άλλος σύλλογος εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον προπονητή της.

athletiko.gr