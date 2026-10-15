Το 20ό στο πιο υψηλό επίπεδο!

Η ιταλική ομάδα είναι το υψηλότερο εμπόδιο των κυπελλούχων στη διοργάνωση, δεδομένου ότι είναι η μοναδική ομάδα η οποία προέρχεται από ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι η τρίτη ομάδα από την Ιταλία που θα βρεθεί απέναντι στο συγκρότημα της Πάφου, αφού τη σεζόν 2024-25, στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της σε φάση ομίλων και συγκεκριμένα στην πρώτη παρουσία στο Conference League, είχε αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φιορεντίνα. Στην Ιταλία είχε πάει και την περσινή περίοδο, αφού μια από τις αντιπάλους της στη League Phase του Champions League ήταν η Γιουβέντους. Ο σημερινός αγώνας αποτελεί και ορόσημο για την Πάφο FC καθώς είναι ο 20ός ευρωπαϊκός αγώνας της ιστορίας της που θα δώσει εκτός έδρας. Εκτός Κύπρου είναι ο 19ος, καθώς θυμίζουμε ότι προ διετίας είχε παίξει και κόντρα στην Ομόνοια, συνεπώς δεν χρειάστηκε να μπει στο αεροπλάνο για να δώσει αυτό το παιχνίδι.

Οι 13 (+1) χώρες στον χάρτη

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έδωσε εκτός έδρας η παφιακή ομάδα ήταν στις 11 Ιουλίου 2024, όταν έπαιξε με την Έλφσμποργκ (3-0), για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Εuropa League, βάζοντας τη Σουηδία πρώτα στον... χάρτη της. Την ίδια χρονιά ταξίδεψε επίσης στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπου αντιμετώπισε κατά σειρά τις Ζαλγκίρις (2-1), ΤΣΣΚΑ 1948 (2-1) και Κλουζ (0-1) αντίστοιχα, από τις οποίες, αν και έχασε, πήρε την πρόκριση από το σκορ στην Κύπρο και έτσι αγωνίστηκε στη League Phase του Conference League. Εκεί πέτυχε το πρώτο διπλό νικώντας στη Μολδαβία την Πετροκούμπ (4-1) και πήρε μία ισοπαλία στην Ελβετία με τη Λουγκάνο (2-2), ενώ -όπως προαναφέρθηκε- έπαιξε και είχε χάσει στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα (2-3). Η πορεία σταμάτησε στη φάση των «16» της διοργάνωσης, παίζοντας στα νοκ άουτ με την Ομόνοια (1-1 στο ΓΣΠ) και μετά ξανά με ομάδα από τη Σουηδία, την Τζουργκάρντεν, η οποία την κέρδισε με 3-0.

Την περσινή περίοδο, στα πρώτα προκριματικά του Champions League, πήγε σε δύο νέους προορισμούς, χωρίς όμως να παίξει με ομάδες των χωρών αυτών. Τον δεύτερο γύρο πήγε στη Σερβία όπου έπαιξε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στον τρίτο στο Δουβλίνο για να παίξει με την Ντιναμό Κιέβου, νικώντας τις αμφότερες με 1-0. Στα πλέι οφ βρέθηκε ξανά στη Σερβία για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο νίκησε με 2-1. Στη διάρκεια της League Phase πέρασε από την Ελλάδα όπου έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ενώ προσπάθησε να κοντράρει τις Γιουβέντους (0-2) και Τσέλσι (0-1) σε Ιταλία και Αγγλία, αντίστοιχα.

Φέτος, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων πήγε σε Κροατία, Αυστρία και Αλβανία. Έπαιξε στον δεύτερο και τρίτο γύρο του Εuropa League με τις Χάιντουκ Σπλιτ (2-0) και Σάλτσμπουργκ (0-1), ενώ στα πλέι οφ του Conference League τέθηκε αντιμέτωπη με την Ντιναμό Σίτι (1-1).