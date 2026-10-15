Τριάρα στη Σλοβενία, 2/2 και φουλ για πρόκριση η Ομόνοια!

Τριφύλλι για πρόκριση! Η Ομόνοια πήρε σπουδαίο διπλό στη Σλοβενία με 3-0 επί της Τσέλιε χάρη σε γκολ των Μοντνόρ (17΄), Τάνκοβιτς (59΄) και Κουλιμπαλί (84΄), φτάνοντας τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Europa League και θέτοντας τις βάσεις για την εξασφάλιση εισιτηρίου -τουλάχιστον- για τη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης!

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Θέλτα οι πράσινοι γνώριζαν πως με τυχόν νέα επιτυχία επί των Σλοβένων θα αύξαναν κατακόρυφα τις πιθανότητές τους για πρόκριση και δεν έχασαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Όντας καταφανώς ανώτεροι από τους γηπεδούχους και στα δύο ημίχρονα πανηγύρισαν πανάξια ένα «χρυσό» τρίποντο που τους ανέβασε στους έξι βαθμούς κρατώντας τους στην... κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ να γίνεται αφενός ξεκάθαρο φαβορί για μια από τις πρώτες 24 θέσεις που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση αλλά και αφετέρου να... μπαίνει πλέον στη συζήτηση -παρά το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί- για την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στη φάση των 16!

Tην επόμενη (3η) αγωνιστική η Ομόνοια θα υποδεχθεί την Μπενφίκα (22/10, 22:00) ενώ θυμίζουμε πως στη συνέχεια το τριφύλλι θα παίξει με Νάιμεγκεν (5/11, εκτός), Γιουβέντους (26/11, εκτός), Σέλτικ (10/12, εντός), Ρεν (21/1, εκτός) και Μπεσίκτας (28/1, εντός).

Ο αγώνας

Η Ομόνοια μπήκε απ΄ το ξεκίνημα δυνατά στην αναμέτρηση και μετά από δύο επικίνδυνες προϋποθέσεις που έφτιαξε βρήκε δίχτυα στο 9΄, όμως το γκολ του Ντιονί, που θα ήταν το 7ο του με το τριφύλλι, ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR και on-field review καθότι είχε χρησιμοποιήσει το χέρι πριν σκοράρει. Ακολούθησε ένα άστοχο σουτ του Ανδρέου (15΄) και στο 17΄ οι πράσινοι εντέλει έφτασαν στο 1-0, με τον Μοντνόρ να ανοίγει λογαριασμό ευστοχώντας σε τετ-α-τετ μετά από έξοχη μπαλιά του Εβάντρο. Ο άσος από το Σουρινάμ έχασε στο 27΄ μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στέλνοντας την μπάλα έξω ενώ Τάνκοβιτς (31΄) και Εβάντρο (45+2΄) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον πορτιέρο της Τσέλιε, η οποία στο πρώτο μέρος απείλησε μόνο με το δοκάρι του Σέσλαρ στο 45+1΄ (το γκολ του Κράμερ στο «ριμπάουντ» ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ).

Το τριφύλλι ξεκίνησε και στην επανάληψη καλύτερα από τους γηπεδούχους και αφότου οι Ντιονί (55΄) και Εβάντρο (57΄) έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για το 2-0, το δεύτερο γκολ ήρθε στο 59ο λεπτό από ωραίο πλασέ του Τάνκοβιτς, έπειτα από κλέψιμο του Κουλιμπαλί, γύρισμα του Ντουβέρν και με τον Ντιονί να αφήνει έξυπνα την μπάλα στον Σουηδό. Στο 70΄ η εστία της Ομόνοιας κινδύνεψε σε μια φάση διαρκείας της Τσέλιε αλλά δεν παραβιάστηκε, στο 82΄ η κυπριακή ομάδα «άγγιξε» το γκολ με δυνατό σουτ του Ανδρέου και κεφαλιά του Μαγιαμπέλα και εντέλει το ματς... τελείωσε στο 84΄, όταν ο Κουλιμπαλί με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0!

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

89' Εβάντρο και Κουλιμπαλί δίνουν τη θέση τους σε Σίμιτς και Νεγκό.

84' ΓΚΟΛ, 3-0 η Ομόνοια με τον Κουλιμπαλί! Με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από γύρισμα του Μαγιαμπέλα.

83' Kίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί.

82' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με δυνατό σουτ του Ανδρέου, απέκρουσε ο Λέμπαν και ακολούθως ο Μαγιαμπέλα με κεφαλιά δεν μπόρεσε να σκοράρει!

75' Μαγιαμπέλα αντί Μοντνόρ.

70' Φάση διαρκείας στην περιοχή της Ομόνοιας, ευτυχώς δεν παραβιάστηκε η εστία της.

69' Κίτρινη κάρτα στον Μοντνόρ.

69' Κακουλλής και Τανάσε αντί Ντιονί και Τάνκοβιτς.

59' ΓΚΟΛ, 2-0 η Ομόνοια με τον Τάνκοβιτς! Κλέψιμο του Κουλιμπαλί, γύρισμα του Ντουβέρν στην περιοχή, ο Ντιονί άφησε έξυπνα στον Σουηδό ο οποίος με ωραίο σταμάτημα και πλασέ διπλασίασε τα γκολ των πρασίνων!

57' Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Εβάντρο που από κοντά πέρασε την μπάλα πάνω από τον Λέμπαν αλλά για λίγο δεν βρήκε στόχο.

55' Σουτ του Ντιονί από πλάγια θέση, πήγε να αιφνιδιάσει τον Λέμπαν, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Δυνατό σουτ του Εβάντρο, δύσκολη απόκρουση του Λέμπαν σε κόρνερ. Καλή φάση για την Ομόνοια.

45+1' Ακυρώνεται γκολ της Τσέλιε με υπόδειξη οφσάιντ! Καταγράφεται πάντως ως μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους καθώς ο Σέσλαρ σούταρε στο δοκάρι. Ο Κράμερ που πήρε το... ριμπάουντ και σκόραρε ήταν εκτεθειμένος συνεπώς δεν υπάρχει γκολ.

36' Σουτ του Μάριτς, πολύ άστοχο.

31' Κοντινή προσπάθεια του Τάνκοβιτς, έσωσε ο Λέμπαν.

27' Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Μοντνόρ για το 2-0, μετά από ντρίμπλα στην περιοχή βρέθηκε φάτσα με τον αντίπαλο πορτιέρο αλλά σούταρε έξω!

17' ΓΚΟΛ, 0-1 η Ομόνοια με τον Μοντνόρ!

16' Φαλτσαριστό σουτ του Ντουκίλι, λίγο έξω.

15' Σουτ του Ανδρέου εκτός περιοχής, έξω.

-Ακυρώνεται το γκολ της Ομόνοιας για χέρι του Ντιονί.

-Κλήθηκε στο on-field review ο ρεφ για να εξετάσει αν ο Ντιονί πήρε την μπάλα με το χέρι.

9' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Ντιονί! Μετά από βαθιά μπαλιά και έξοδο του τερματοφύλακα ο οποίος απέτυχε να μπλοκάρει, ο Γάλλος πήρε την μπάλα και σούταρε στα δίχτυα!

5' Δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Τάνκοβιτς, κόντραρε.

5' Ίδια φάση από την άλλη πλευρά με γύρισμα του Ντιονί στην Μοντνόρ, έδιωξε αμυνόμενος σε κόρνερ.

4' Επικίνδυνο γύρισμα του Μοντνόρ για τον Ντιονί, ανακόπηκε σωτήρια από αμυνόμενο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια!

ΤΣΕΛΙΕ: Λέμπαν, Μπέιγκερ (62΄ Ντιουνκού), Τσούτσεκ, Τουτισκίνας, Αβντίλι, Ντάνιελ (62΄ Κούσιτς), Τίτσιτς (46΄ Κβέσιτς), Ζαμπουκόβμικ, Ντουκίλι (62΄ Βέρμπιτς), Σέσλαρ, Κράμερ

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί (90΄ Σίμιτς), Σάτκα, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς (69΄ Τανάσε), Μοντνόρ (75΄ Μαγιαμπέλα), Εβάντρο (90΄ Νεγκό), Ντιονί (69΄ Κακουλλής).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 17΄ Μοντνόρ, 59΄ Τάνκοβιτς, 84΄ Κουλιμπαλί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 13΄ Τουτισκίνας, 33΄ Μπέιγκερ, 52΄ Κβέσιτς, 82΄ Βέρμπιτς / 69΄ Μοντνόρ, 82΄ Κουλιμπαλί

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έλτσιν Μασίγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

VAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)