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Τώρα ξεκινούν τα ζόρια στην Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

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Ποδοσφαιρικός γολγοθάς για το συγκρότημα του Σα Πίντο.

Όπως όλες οι ομάδες, και στην Πάφο FC μετράνε αντίστροφα για την επάνοδο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η παφιακή ομάδα είναι η πιο «βαρυφορτωμένη» με παιχνίδια και οι ανάσες ήταν σημαντικές. Ειδικά, μάλιστα, έπειτα από την ήττα απέναντι στην ΑΕΛ.

Με το που θα πατήσει το πόδι των παικτών στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Κυριακή (11/10, 18:00), για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση, θα ξεκινήσει ένα μακρύ και απαιτητικό πρόγραμμα σε Κύπρο και Ευρώπη και το επόμενο δεκαήμερο ενδεχομένως να οριοθετήσει τους στόχους.

Μετά το ματς με την «Κυρία» θα υπάρξει ταξίδι στην Ιταλία για την πρεμιέρα στη League Phase του Conference League κόντρα στην Αταλάντα (15/10), ενώ, μία εβδομάδα αργότερα, (22/10) θα δώσει το πρώτο εντός έδρας ματς απέναντι στη Ρίγα FC. Ενδιάμεσα των δύο ευρωπαϊκών παιχνιδιών (19/10), θα αντιμετωπίσει στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον ΑΠΟΕΛ.

Το θετικό για τον Ρικάρντο Σα Πίντο είναι πως αυξάνονται οι επιλογές του μιας και ετοιμοπόλεμοι θα είναι οι Κορέια, Μπρίτο και Μαμάντοφ.

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Τώρα ξεκινούν τα ζόρια στην Πάφος FC

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