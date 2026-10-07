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Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης - Ζήτησε ενότητα και πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ηχηρό μήνυμα ενόψει της επανεκκίνησης της Stoiximan Super League έστειλε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ.

Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ την Τετάρτη.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για να στείλει το δικό του μήνυμα στην ομάδα.

Πριν παρακολουθήσει λοιπόν την προπόνηση είχε τετ-α-τετ τόσο με στελέχη της ομάδας και τον Αλέσιο Λίσι, όσο και με τους παίκτες.

Στα λεγόμενά του (και αφού σφράγισε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο τιμ της πρώτης ομάδας) κυριάρχησε η λέξη «ενότητα».

Όσον αφορά στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, επανέλαβε πολλές φορές πόσο θέλει το πρωτάθλημα, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα:

«Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να το πάρουμε και να παίξουμε Champions League και θέλω να το πιστεύετε και εσείς».

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

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