Μπράξτον Κι: «Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Την ατμόσφαιρα που περιμένει τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR ανέδειξε ο Μπράξτον Κι, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε στην ποιότητα του πράσινου ρόστερ, τονίζοντας παράλληλα πως και οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολύ ποιοτικούς παίκτες στο ρόστερ τους. Όπως εμείς, είναι αήττητοι. Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, το ξέρουμε αυτό.

Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα, να συγκεντρωθούμε στην άμυνα και να εφαρμόσουμε το πλάνο μας στην επίθεση. Είναι πολύ καλοί στα ριμπάουντ και τα κλεψίματα, οπότε πρέπει να προστατέψουμε την μπάλα και να πάρουμε τα ριμπάουντ».