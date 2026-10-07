Ολυμπιακός: Παίκτης της Κάραμπαγκ θα δοκιμαστεί στους ερυθρόλευκους

Μία περίπτωση νεαρού ποδοσφαιριστή από το Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να τσεκάρει ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Operativ Media”, ο Αλί Ιμπραχίμ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από δοκιμαστικά στους ερυθρόλευκους.

Ο νεαρός επιθετικός ανήκει στην Κάραμπαγκ, αγωνίζεται στην Κ19 του συλλόγου, ενώ είναι διεθνής με την U20 του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ιμπραχίμ έχει πάρει επίσης παραστάσεις από το UEFA Youth League με την Κάραμπαγκ, με τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση να έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο ποδοσφαιριστής θα αξιολογηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και, εφόσον αφήσει θετικές εντυπώσεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών.