Έτσι θα φέρει ξανά τον κόσμο στο γήπεδο: Το... ξεκάθαρο μήνυμα των διεθνών!

Μπορεί ο κόσμος στις κερκίδες του ΓΣΠ να ήταν λίγος στους δύο αγώνες που έδωσε η Εθνική Κύπρου με Αρμενία και Λετονία, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι, αν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, οι Κύπριοι φίλαθλοι θα ανταμείψουν τις προσπάθειες των διεθνών με την παρουσία τους στα μελλοντικά παιχνίδια. Και γιατί όχι από το αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς (15/11, με το Μαυροβούνιο στο «Αλφαμέγα»), ιδίως αν πάρουμε θετικό αποτέλεσμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμενία (12/11).

Οι δύο νίκες και το πάθος που έδειξαν οι διεθνείς μας στις τελευταίες αναμετρήσεις δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Η ψυχή που κατέθεσαν στο ΓΣΠ, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία σε αυτούς τους αγώνες ήταν μονόδρομος, έχει ήδη απήχηση στον κόσμο που ζητάει συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα.

Οι νίκες και οι καλές παρουσίες αναμένεται να λειτουργήσουν ως «μαγνήτης» για τους φιλάθλους ενόψει των επίσημων εντός έδρας υποχρεώσεων.

Α.Σ.