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Ιτούδης: «Η Βαλένθια είναι εξαιρετική ομάδα και παίζει σε υψηλό ρυθμό»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης, ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Βαλένθια (8/10, 21:30) για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Δύσκολη έξοδος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα αντιμετωπίσει αύριο (8/10, 21:30) την αήττητη έως τώρα Βαλένθια, για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μία ημέρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ισραηλινών, Δημήτρης Ιτούδης, αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα. Συγκεκριμένα, τόνισε πως οι «νυχτερίδες» αποτελούν μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό ρυθμό, με όλους τους παίκτες να προσφέρουν σε όλους τους τομείς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Η Βαλένθια ξεκίνησε εξαιρετικά με τρεις νίκες και καμία ήττα, και θα αγωνιστεί στην έδρα της, μπροστά στο κοινό της. Είναι μια ομάδα που παίζει με υψηλό ρυθμό, ακολουθώντας ένα σύστημα που διατηρείται από τα προηγούμενα χρόνια. Παίζουν με μεγάλη ενέργεια, όλοι οι παίκτες τους συνεισφέρουν και το παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό σε όλους τους τομείς».

 

 

 

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