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Κάποιοι τράβηξαν κι άλλο κουπί στη διακοπή

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Η διαχείριση του Μπεργκ μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

Αρχίζει να βλέπει το «Ηλίας Πούλλος» να γεμίζει ο Χένινγκ Μπεργκ. Η Ομόνοια μετρά αντίστροφα για την επανέναρξη των υποχρεώσεων σε Κύπρο και Ευρώπη, καθώς το παιχνίδι της Παρασκευής (09/10) με την Καρμιώτισσα είναι μια ανάσα μακριά. Στη σημερινή (07/10) προπόνηση θα επιστρέψουν οι Κύπριοι οι οποίοι χθες είχαν ρεπό ώστε να πάρουν ανάσες. Οι δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν δεν ήταν ξέγνοιαστες για όλους τους ποδοσφαιριστές των πρασίνων. Δέκα εξ αυτών είχαν υποχρεώσεις ή, αν προτιμάτε, τέσσερα παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πόσο... επιβαρυμένοι επιστρέφουν στην Ομόνοια; Ο Φαμπιάνο είναι ο μοναδικός που κατέγραψε τέσσερα σερί 90λεπτα και είναι σχεδόν σαφές πως κόντρα στην Καρμιώτισσα θα επιστρατευτεί ο ξεκούραστος Καμίνσκι. Από εκεί και πέρα, ο Παναγιώτης Αντρέου κατέγραψε 161 λεπτά, ενώ στα θετικά για τον Μπεργκ είναι πως δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο ματς της Εθνικής (05/10).

Το τελευταίο του 90λεπτο ήταν στις 2 Οκτωβρίου. Λόγω των συνεχόμενων αγώνων, ίσως ο 20χρονος πάρει ανάσες την Παρασκευή ώστε να είναι πιο φρέσκος με την Τσέλιε (15/10). Ο Ανδρόνικος Κακουλλής κατέγραψε 117 λεπτά, ο Άγγελος Νεοφύτου 46, ενώ ο Ανδρέας Χρίστου δεν αγωνίστηκε σε κάποιο παιχνίδι της Εθνικής.

Όσον αφορά τους... ξένους, ο Τανάσε επιστρέφει με 106 επιπλέον λεπτά στα πόδια του, όμως προχθές (05/10) κατέγραψε τα 83 εξ αυτών! Ο Ντουβέρν, επίσης το βράδυ της Δευτέρας, έπαιξε 90λεπτο. Οι Μπάλκοβετς (16΄) και Σάτκα (0΄) ολοκλήρωσαν ψες τις υποχρεώσεις τους.

Η διαχείριση του Μπεργκ μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Θα αξιολογηθούν όλοι οι παίκτες, ώστε αφενός να μην παρθεί κάποιο ρίσκο και αφετέρου η εικόνα της Ομόνοιας να είναι σε υψηλά επίπεδα.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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