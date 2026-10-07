Συνωστισμός... ποιότητας στο κέντρο της ΑΕΚ

Ευχάριστο «πονοκέφαλο» έχει ο Ρούμπεν Σεγιές με την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Με την καλή δουλειά, όπως φαίνεται, που έγινε κατά τη διάρκεια της διακοπής, έχουν επανενταχθεί πλήρως στην ομάδα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα που ήλθαν αργά.

Ειδικά στη μεσαία γραμμή υπάρχει «πολυκοσμία» και προκύπτει «θέμα» ποιοι θα παίζουν βασικοί και ποιοι θα κάθονται στον πάγκο, με δεδομένο ότι στα χαφ η ΑΕΚ φαίνεται να διαθέτει μία πλειάδα ποδοσφαιριστών.

Όπως ο πολύπειρος Λέδες, ο Κέλερ που είχε εξαιρετική παρουσία στο φιλικό με τον Απόλλωνα, ο Μράμπτι, ο οποίος άρχισε να μοιράζει ασίστ, οι Ρέπας και Πάνκοφ οι οποίοι είναι από τους πιο σταθερούς σε απόδοση από την αρχή της σεζόν. Για τις ίδιες θέσεις υπάρχει και ο διεθνής Χάμπος Κυριάκου. Επί της ουσίας, μιλάμε για έξι ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τρεις θέσεις!

Να σημειωθεί, επίσης, ότι στη θέση του επιτελικού μέσου μπορεί να αγωνιστούν οι Ναούμ και Τσακόν, ο οποίος όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, αφού υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση. Θα λείψουν, επίσης, οι Αμίν και Όλιβαν.